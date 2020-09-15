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Patpat kazasında yaralı sayısı 2'ye yükseldi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Alioğlu köyünde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Alioğlu köyünde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza,Alaplı'ya bağlı Alioğlu Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yıldıray Ç.'nin kullandığı patpatın milinin kırılması sonucu patpat, içinde Meryem Ç. ve Aylin Ç. ile birlikte devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, kazada yaralanan Meryem Ç. ve Aylin Ç.'yi, ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ilçedeki devlet hastanesine kaldırdı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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