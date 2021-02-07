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Patpat tarlaya uçtu: 1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşanan patpat kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşanan patpat kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Ömerli Köyü Dumanlar Mahallesinde Vericiler mevkiinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu patpat tarlaya uçarak takla attı. Kazada Halime T. yaralanırken, tarım aracında bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Halime T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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