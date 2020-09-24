Pazar araştırma raporu toplantısı gerçekleşti

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında ve BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz moderatörlüğünde yapılan toplantıya; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, MAKZON Başkanı Murat Uzun, BAKKA Uzmanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, BAKKA Genel Sekreteri tarafından çalışmanın gerekçesi, arka planı ve ulaşılmak istenen hedefler açıklanmış, daha sonra kurum ve kuruluş temsilcilerinin projeye ilişkin görüşleri alındı.

Projenin Zonguldak adına çok kıymetli olduğuna değinen Vali Tutulmaz, bu alanda kamu, özel sektör ve Üniversite'nin uyum içinde işbirliği yürüttüğünü ve ilin madencilik ve maden makinaları konusunda daha güçlü bir konuma geleceğine vurgu yaptı. Makine imalatının sanayi için çok önemli olduğunu ifade eden Tutulmaz, Zonguldak'ta yapılan bu çalışmanın, özellikle Filyos projesi kapsamında gelecek yatırımlar açısından da avantaj sağlayacağının altını çizdi.

Toplantının devamında, proje koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Özarslan tarafından çalışma kapsamında bugüne kadar yapılan faaliyetler, sektörün dünyadaki ve Türkiye'deki, mevcut durumu ve gelişme ekseni ile projenin devamında yapılacak çalışmalara ilişkin bir sunum yapıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ilerleyen rapor çalışması Aralık ayında tamamlanması bekleniyor.