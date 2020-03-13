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Pazar yerinde çıkan yangında tezgahlar kullanılmaz hale geldi

Zonguldak’ta köylü pazarında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ta köylü pazarında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye yangın akşam saatlerinde Fevkani Köprü altın mevkinde Köylü Pazarı olarak kullanılan alanda meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının neden çıktığı bilinmez polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan esnafın kullandığı bazı tezgahlar kullanılamaz hale geldi.

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