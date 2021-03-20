Pazar yerindeki trafik sıkışıklığı gideriliyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi pazar yeri bölgesinde yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek için kavşak genişletme çalışması başlattı. Başkan Halil Posbıyık, İlçe Trafik Komisyonu tavsiyesiyle yapılan çalışma sonrası araç ve yaya trafiğinin düzenleneceğini belirtti.

Kdz. Ereğli Belediyesi kent trafiğinde yaşanan sıkışıkları gidermek için çeşitli noktalarda başladığı düzenleme çalışmalarına Pazar yeri bölgesinde devam ediyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Uzunmehmet Mahallesi ve Şehit Rıdvan caddesi üzerinden gelen trafiğin kesiştiği Pazar yeri Millet Bahçesi kavşağında genişletme çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık yapılan çalışmaları yerinde takip etti. Trafik düzenlemesi için yapılan çalışmalar kapsamında Pençes deresi üzerine ayrıca yayalar için geçiş köprüsü yapılacağını belirten Posbıyık şunları söyledi:

“İlçe Trafik Komisyonu tavsiyesiyle buradaki trafik sıkışıklığını gidermek için kavşak genişletme çalışması yapıyoruz. Kaymakamlık binası, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatları burada. Belediye ve merkez Pazar yeri burada. Dolayısıyla çok yoğun trafik oluyor ve kavşak kilitleniyor. Kısa sürede çalışmayı tamamlayarak Pazar yerinde yaşanan trafik sıkışıklığını çözmek istiyoruz. Yaya ve araç trafiği bir düzene girmiş olacak.”