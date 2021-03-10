“Pearson Assured International” 4. yıllık ziyareti online gerçekleştirildi

Akreditasyon Kurumu Tarafından Yabancı Diller Yüksekokulu'nda 4. yıllık ziyareti pandemi sebebiyle online olarak gerçekleştirildi.

Birleşik Krallık'ta yeterlilikler, sınavlar ve ölçme-değerlendirme hizmetlerinden sorumlu kuruluş Ofqual tarafından denetlenen Pearson Assured International kurumu tarafından 22/09/2017 tarihinde akredite edilen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 9 Mart 2021 tarihinde pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen 4. ziyaretleriyle yıllık denetime tabi tutuldu.

Pearson tarafından “Pearson Assured International ” başlığı altında sunulan kalite güvencesi ve akreditasyon hizmeti, kurumsal kalite güvencesine (organizasyon), öğrenme eko-sisteminin kalitesine ve ölçme-değerlendirme süreçlerine odaklanarak bağımsız bir kalite uzmanı tarafından incelemelerde bulunuldu. İncelemenin ardından bağımsız uzman kalite denetçisi Dean Littler yukarıda belirtilen kalite ölçütleri kapsamında ZBEÜ'de detaylı bir değerlendirme yaptı.

Akreditasyon sürecine dair bir açıklama yapan Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Okşan Dağlı şunları söyledi: “Kalite güvencesi”; son yıllarda yükseköğretim sisteminde ele alınan en önemli konulardan biridir. Yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim, araştırma ve diğer hizmetlerinde sistematik ve sürdürülebilir yaklaşımları ön planda tutma istekleri “kalite güvencesi”, “akreditasyon” gibi olguları önemli kılmaktadır. Özellikle yabancı dil eğitiminde yaşanan sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, kurumların uluslararası standartlarda bir kontrol sürecine girmelerini zorunlu hale getirmektedir. Çalışmalarımızı yakından takip eden ve desteklerini esirgemeyen üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya ve her aşamasında emeği geçen tüm Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarımız ile idari personelimize teşekkür ederim.”