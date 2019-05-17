Penaltı atışları sırasında bağcıkları çözülen kalecinin yardımına hakem koştu

Zonguldak'ta İstanbul Batı Trakya Türkleri ile Yenimahallespor arasında oynanan grup birinciliği final maçının penaltı atışları sırasında Telekomspor kalecisi şanssız bir an yaşayarak bağcıkları çözüldü. Eldivenleri nedeniyle bağcıklarını bağlamayan genç kalecinin yardımına hakem koştu.

Zonguldak'ta oynanan Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarında ilginç bir olay yaşandı. B grubunda finalist takımın belli olacağı son maçta İstanbul Batı Trakya Türkleri ile Yenimahallespor Kozlu Şehir Stadyumunda karşı karşıya geldi. İl Hakemi Tayfun Kurnaz'ın yönettiği maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Kurallar gereği penaltı atışlarına gidildi. İstanbul ekibi penaltı kullanacağı sırada Trabzon Telekomspor kalecisi Burak Baki şansızlık yaşayarak kramponun bağı çözüldü. Eldivenlerden dolayı kramponun bağcığını bağlamakta zorluk çeken kalecinin yardımına hakem Kurnaz yetişti. İl Hakemi Tayfun Kurnaz, kaleci Burak Baki'nin yanına giderek vakit kaybı yaşamamak adına kramponlarını bağladı. Telekomspor kalecisi Baki, hakem Kurnaz'a teşekkür ederek kalesine geçti. Telekomspor kalecisi, ardından atışı kurtararak tribünlerden büyük alkış aldı.