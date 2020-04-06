Pencereden düşen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pencereden bakarken dengesini kaybederek yere düşen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sarıkorkmaz Mahallesi Karga Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma K. (68) ikamet ettiği evin ikinci katındaki pencereden baktığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan yaşlı kadın için yakınları 112 sağlık görevlilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.