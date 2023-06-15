Perşembe Anaokulu mezunlarını verdi, okulun dönüşümü tamamlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi merkezinde bulunan Anaokulu'nda mezuniyet programı düzenlendi.

Perşembe Anaokulu'nda düzenlenen mezuniyet programı ile beraber, dönüşümü tamamlanan okul bahçesi ve jimnastik-drama atölyelerin açılışı da gerçekleştirildi.

Anaokulu mezuniyet programına; Perşembe Belediye Başkanı İsmail inam, Perşembe Karakol Komutanı Üsteğmen Fatih Çalıbaşı, İlçe Milli Egitim Müdürü ismail Baş, Çaycuma 6-12 Yaş Sevgi Evleri Müdürü Mustafa Yaşar Maden, Perşembe Anaokulu Müdürü Ömer Küçük, okul ve kurum müdürleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, veliler ile okulda yapılan değişiklikler için emeği bulunan herkese teşekkür ederek, okula kazandırılan yenilikler için tebrik etti.