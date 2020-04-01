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Perşembe beldesinde sadece gıda pazarı kurulacak

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde sadece gıda maddeleri üzerine pazar kurulacak.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde sadece gıda maddeleri üzerine pazar kurulacak.


Perşembe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, belde de her hafta perşembe günü kurulan pazarın kurulacağını fakat gıda harici diğer esnafların pazara alınmayacağını duyurdu. Ayrıca pazar kalabalık olacağından mümkün olduğu kadar her evden bir kişinin pazara girip alışveriş yapması gerektiğini ve 15 yaş altı çocukların pazara alınmayacağı öğrenildi. Kapalı pazar yerinde tezgahlar arasında 3 metre mesafe olacak şekilde kurulmaları önemle belirtildi. Haftanın diğer günlerinde ihtiyacı olan vatandaşlar için ise belediyenin sabit telefonundan ya da Alo 112 veya 156 hatları arayıp isteklerini bildirebileceklerini söyledi.

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