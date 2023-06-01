Perşembe'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen 1-17 Haziran tarihleri arasından kutlanan 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' nedeniyle Halk Eğitim Merkezi program düzenledi. Sergiye; Kaymakam Mehmet Göze, Belediye Başkanı İsmail İnam, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Muharrem Yol, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Üzülmez ve Müdür Yardımcısı Ramazan Kavas, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Perşembe Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen serginin açılış kurdelesi yoğun kalabalık eşliğinde kesildi.

Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi tarafından 2022 - 2023 eğitim ve öğretim yılı boyunca açılan giyim üretim, iç giyim konfeksiyon kursları, nakış, filografi, dokuma, el nakışları ve el sanatları kurs sonu sergisine ilgi yoğun oldu.

Sergi sonrası Kaymakam Göze ve Milli Eğitim Müdürü Baş, Kızılay'a kan bağışında bulundu.