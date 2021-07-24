İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Peş peşe meydana gelen yangınlar ilçeyi tedirgin etti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ekipler peş peşe çıkan yangınlarla mücadele ederken, yangınlar 3 gün arayla meydana gelen 4 ayrı yangın 48 bin nüfuslu kenti tedirgin etti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ekipler peş peşe çıkan yangınlarla mücadele ederken, yangınlar 3 gün arayla meydana gelen 4 ayrı yangın 48 bin nüfuslu kenti tedirgin etti.


Alaplı ilçesinde bilinmeyen nedenlerden dolayı 3 gün içerisinde 4 ayrı yangın meydana geldi. Yangınlara zamanında müdahale eden Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olası faciaları önledi. Farklı yerlerde çıkan yangınlarda can kaybı yaşanmazken, alevler 3 evi, bir traktör ile 3 otomobili küle çevirdi.


Çıkan yangınlarda maddi zarar meydana geldi. Yangınların çıkış sebepleri araştırılıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.