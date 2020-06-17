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Pet şişeden saksı yapıp, tohum ektiler

Kdz.

Ereğli Gençlik Merkezleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında pet şişelerden saksı yaparak moral tohumu dikti.


Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte çalışmalarına hız verdi. Ereğli Gençlik Merkezi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençlerle birlikte içi boş pet şişeleri değerlendirdi. Gençler pet şişeleri saksıya çevirerek içlerine moral tohumu dikti. Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençler yapmış oldukları bu anlamlı etkinlikle birlikte boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmenin mutluluğunu yaşadı.

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