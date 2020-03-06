Piknik alanları bahara hazırlanıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nde bahar çalışmaları hızlandı.

Şehrin ortak alanlarında, parklarda, budama, ilaçlama, çiçeklendirme, bakım faaliyetleri hızlandı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Başkan Yardımcıları ve ilgili birimlerin yöneticileriyle beraber bu kapsamda Kestaneci Piknik Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Başkan Posbıyık, incelemelerinin ardından gördüğü eksiklikler ve ilave yapılması gereken çalışmalar konusunda ilgili birimleri görevlendirdi. Buna göre, Eski kantar bölgesi, Ömerli, Kepez başta olmak üzere bütün piknik alanlarında ağaçlar budanacak, oturma alanları, mangallar artırılacak.

Kestaneci Piknik Alanı'nda bakımları yapılan ve onlara yaşam alanı sağlanan hayvanların çeşitliliği de artırılacak. Kış ayları nedeniyle korunaklı yerlere götürülen hayvanlar, Mayıs ayından itibaren yeniden parka getirilecek. Park yollarının, ahşap yapıların bakımları, onarımları yapılacak. Park, çim ve çiçeklerle donatılacak.

Piknik alanlarında sosyal etkinliklerin artırılması da düşünülüyor. Geçen yıl açık hava sinema etkinliğine ev sahipliği yapan parklar arasında bulunan Kestaneci Piknik Alanı, bu yıl da pek çok etkinlikle gündemde olacak.