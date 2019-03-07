Piyasa değeri 10 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Alaplı ilçesine uyuşturucu madde geleceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Alaplı girişinde aracı durdurdu. Araç içinde bulunan B.T. (19), U.M. (20), F.B. (21) ve S.K. (22) gözaltına alınırken, şahısların üzerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan 430 gram sentetik uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.