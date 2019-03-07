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Piyasa değeri 10 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aldıkları bir ihbar üzerine durdurdukları araç içinde bulunan şahısların üzerinden piyasa değeri 10 bin TL olan 430 gram sentetik uyuşturucu (Bonzai) ele geçirirken, araçtaki 4 kişi de gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Alaplı ilçesine uyuşturucu madde geleceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Alaplı girişinde aracı durdurdu. Araç içinde bulunan B.T. (19), U.M. (20), F.B. (21) ve S.K. (22) gözaltına alınırken, şahısların üzerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan 430 gram sentetik uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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