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Piyasaya sahte para süren 4 kişi tutuklandı

Zonguldak’ta İstanbul ve Kocaeli’nden temin edilen sahte paraları piyasaya sürdükleri tespit edilen 5 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ta İstanbul ve Kocaeli'nden temin edilen sahte paraları piyasaya sürdükleri tespit edilen 5 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İstanbul ve Kocaeli'nden temin edilen sahta paraları Zonguldak ve civar illerde piyasaya sürdükleri gerekçesi ile gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan F.K. (38), M.H. (32), Ş.Ç. (40) ve G.G.(35) isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. N.K.(40) isimli kadın ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar Zonguldak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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