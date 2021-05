Plajda 4 mevsim spor yapılabilecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Barış Plajı adı altında, içerisinde Aqua Park, yüzme havuzu, plaj voleybolu ve 4 mevsim spor yapılabilecek alanları olan plajda hazırlıklar hız kazandı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Barış Plajı'nı Dostluk Mesire Alanı ile birleştiren çalışmaları yerinde denetledi. Başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürlerinden brifing alan Başkan Posbıyık, pandemiden bunalan Ereğlililere bu yaz sezonunda Karadeniz'in kumsalı en uzun, en güzel plajını hazırladıklarını söyledi. Gençlere seslenen Posbıyık “Salgını en az seviyeye düşürmek için destek olun, söz veriyorum yaz ayında plajda size Gençlik Şöleni düzenleyeceğim” dedi.

Sevgi Plajı'ndan sonraki plajı (Merve Altı bölgesi) belediye kontrolünde halkın hizmetine açmak için de çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan Posbıyık, içerisinde Aqua Park, yüzme havuzu, plaj voleybolu ve kışın da dahil 4 mevsim spor yapılabilecek alanların olduğu Sevgi, Barış Dostluk Plajı ve Mesire Alanı'nın bölgenin cazibe merkezi olacağını belirtti.

Posbıyık yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yeni bölümleri de buraya kattık. Çok geniş bir alan oluyor, hatta Sevgi Plajı'nın ilerisini (Merve altı bölgesi) almak için çalışma başlattık. Orayı da devlet kurumları resmen bize verdiği takdirde koruma altına alacağız ve Karadeniz'in kumsalı en uzun plajı olacak. Burası çok aktif hale geliyor. Gençlerin, orta yaşlıların denize girdiği, yaşlıların dinlendiği muhteşem bir alan. Böyle bir alan hemen hemen Karadeniz'de yoktur diye düşünüyorum. Sadece denize girmek için değil her mevsim yürüyüş için spor yapmak için müthiş bir alan. Bu bağlamda burayı kış sporlarına da hazırlamaya çalışıyoruz. Yazın plaj dönemi bitince kafelerde verilen çayların içileceği kapalı alan olacak. Bir takım küçük spor faaliyetlerinin yapılacağı alanlar yapmak için hem yürüyüş hem spor için kış aylarında da burayı kullanmayı düşünüyoruz. Böyle güzel bir yer yok yürüyüş için. Kışın da spor yapılabilecek böyle arazi Karadeniz'de zor bulunur, muhteşem bir yer gerçekten" dedi.

“Gençler, destek olun, plajda gençlik şöleni düzenleyeceğim”

Pandemi süreci sonrası için gençlere söz veren Başkan Posbıyık, çağrıda bulundu. Posbıyık, “En büyük arzumdan bir tanesi de şu; gençlere sürekli sesleniyorum; gençler pandemi noktasında çok dikkatli olmalı. Maske, mesafe, hijyene dikkat etmeli. Ben gençleri ayrıca görevlendiriyorum. Belediye başkanları, büyükleri olarak. Yaşlıları veya diğer vatandaşları, kendi arkadaşlarını yani kurallara uymayanları ikaz etsinler, mesafeye uymayanları ayırsınlar. Maske takmayanları uyarsınlar, bir an önce Ereğli'de pandemiyi sıfırlayalım ki en büyük arzum yaz aylarında plajdaki adanın üzerinde orkestrayı kurmak suretiyle bir gençlik şöleni hazırlamak. Bu gördüğünüz alanlarda en uzun plaja da insanlar, gençler yığılacak ve orada en iyi sanatçıları getirmek suretiyle bir Gençlik Şöleni yapmak istiyorum. Bunu yapmak için her türlü imkânımız var. Bir tek pandeminin ortadan kalkması lazım ki, ilgililer bize izin versinler, devlet mekanizmaları bize izin versin. Gençlerimizden, vatandaşlarımızdan istirham ediyorum bir an evvel bu pandemi olayını aramızdan çıkaralım. Maske, mesafe, hijyene dikkat edelim. Bu konuda yardımcı olsunlar onlara söz veriyorum; yaz aylarında son bahara doğru pandemi ne zaman biterse büyük bir Gençlik Şöleni yapmak istiyorum. Binlerce insanı, gençleri toplamak gerçekten muhteşem bir şey olacak. İnşallah pandemiden kurtuluruz. İnsanların gayret göstermesi lazım. Gençlerin, vatandaşların bize yardım etmeleri lazım ki bu pandemiyi ortadan kaldırabilelim” ifadelerini kullandı.