Plajlar bölgesindeki yapıları belediye ekipleri yıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi ekipleri, Ereğli-Alaplı arasındaki plajlar bölgesinde ki yapılaşmaları kıyı kenar çizgisine aykırı olduğu gerekçesi ile yıktı.

Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri sabah erken saatlerde plajlar bölgesine gelerek bu bölgedeki işletmelerin sahiplerini önemli eşyalarını almaları konusunda uyardı. İşletme sahiplerinin eşyalarını almalarının ardından iş makineleri ile yıkımlar gerçekleşti. Yıkım esnasında barakalarda bulunan içecek dolapları ve özel eşyalar ise belediye temizlik personeli tarafından dışarı çıkartılarak sahiplerine teslim edildi. Çalışmalar sırasında iki yavru kedinin barakaların altında kaldığını gören ekipler bir süre kedileri bulabilmek için çaba harcadı. Ekipler tarafından yakalanan yavru kediler özel bir kafese konularak Ereğli Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne gönderilerek koruma altına alındı. Yıkım çalışmaları sırasında çok sayıda polis ekibi de güvenlik amaçlı bölgede bekletildi.

Bölgede denetlemelerde bulunan Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ereğli Kaymakamlığı'ndan gelen talimat doğrultusunda Ereğli-Alaplı arasındaki deniz kıyılarında imara aykırı yapıların tespit edilmesinin ardından 1 hafta önce boşaltılma tebligatları yapıldığını söyledi. Aydın, bazı vatandaşların kaçak olan yapıları kendilerinin kaldırdığını ifade etti.