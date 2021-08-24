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Plastik boruların altında kalan adam hastanelik oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, oğlunun dükkanında üzerine devrilen boruların altında kalan adam hastanelik oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, oğlunun dükkanında üzerine devrilen boruların altında kalan adam hastanelik oldu.


Olay, ilçeye bağlı Hamzafakılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; C.G. isimli kişi oğluna ait ev malzemeleri olan depoda kapıyı açtığı sırada kafasına plastik borular düştü. Kanlar içinde kalan C.G. için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan 112 sağlık ekipleri C.G'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. C.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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