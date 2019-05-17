Plastik poşet karşılığında bez torba verdiler

Öğretim Üyesi Nizamettin Özdoğan öncülüğünde bölüm öğrencileri Merve Akay, Begüm Kuru ve Pelin Yiğit, “Geleceğin Bez Torbada” projesi kapsamında bez torba kullanımına dikkat çekmek amacıyla plastik torba karşılığında vatandaşlara bez torba verdiler.

Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Teknopark'ın destekleri ile “Geleceğin Bez Torbada” projesi kapsamında bez torba kullanımına dikkat çekmek amacıyla Valilik binası önündeki İsmet paşa parkında bez torba dağıttı. Öğrenciler, plastik poşet karşılığında vatandaşlara bez torba verdi.

‘‘Geleceğin Bez Torbanda'' sloganıyla gerçekleşen projede, plastik poşet kullanımının çevreye verdiği zararı Zonguldak halkına anlatmak, plastik poşet tüketimini azaltmak ve bu konu ile ilgili farkındalık anlatmak amacıyla böyle bir proje hazırladıkları belirten Çevre Mühendisliği bölümü öğrencisi Merve Akay, şunları söyledi:

"Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencileriz biz. Bizim projemiz bez çantamız. Sıfır Atık projesi kapsamında Dr. Nizamettin Özdoğan öncülüğünde bez torba projesi başlattık. Amacımız insanlara plastik torba kullanımını azaltmak, plastik torbanın çevreye verdiği zararları anlatabilmek, plastik poşet yerine daha çok tekrar tekrar kullanabilir bez torbayı alışkanlık haline getirmek. Bunu için proje amacı olarak insanlardan plastik poşet alarak bez torba vereceğiz. Plastik poşetlerin doğaya insanlara ve canlılara birçok zararı var. Doğaya atılan plastik poşetlerin çözülmesi bazen yıllar bazen yüz yıllar alabiliyor ve bu çözülme sırasında da doğaya büyük büyük ölçüde zararlar aynı zamanda da insan sağlığı içinde büyük zararları var. Kanserojen madde içerdiği için kullanımını istemiyoruz. Denize ve doğaya bırakılan bu poşetleri canlılar yiyecek sanıp tüketiyor ve böylece canlıların ölümüne neden oluyor. Bunu gibi birçok zararı var. Bunun içinde plastik poşetlerin kullanılmaması gerekiyor. Amacımız böyle etkinlikler yaparak insanları bilinçlendirmek. Şehrimizde çevre kirliliğini azaltmak amacıyla başlattığımız bu projeye desteklerinden dolayı Zonguldak Teknoparka ve yöneticilerine teşekkürü bir borç biliriz. Sıfır Atık kapsamında projelerimiz hız kesmeden devam edecek, gerçekleştirilen bu etkinlik 21 Mayıs Salı günü Kozlu pazarında açacağımız stantla tekrarlanacaktır" dedi.