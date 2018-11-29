Poliklinikte kapıya asılan yazı hastaları şaşırttı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Devlet Hastanesi polikliniğinde kapılara asılan yazı hastaları şaşırttı.

Çaycuma Devlet Hastanesi polikliniği tarafından kapılara asılan “Röntgen sonuçları sisteme gelince çağrılacaksınız, çektirdik diye söylemenize gerek yok” yazısını hastaneye gelen hastalar görünce şaşırdı. Bazı hastalar sosyal medya hesaplarından bu yazıyı paylaşıp tepkilerini dile getirdi. Tepkiler üzerine hastane yönetimi kapılara asılan yazıları toplayarak imha etti.