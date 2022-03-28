Polis baş müfettişlerinden genel kolluk geliştirme eğitimi

Eğitimler Polis Başmüfettişleri Yakup Usta ve Salih Turalı tarafından verildi. İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri, Şube Müdürleri, Polis Merkezi Amirleri ve İlçe Devriye Ekip Amirlerinin katılımıyla; 142 genel kolluk personeli, 16 Kişi Kurum ve Kuruluş Yetkilisi ve bin 154 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

Eğitimin 2.Bölümünde “İl Güvenlik Sunumları” danhilinde tüm katılımcılara Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı.