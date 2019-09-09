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Polis cinayet zanlısını teknik takiple yakaladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yabancı uyruklu bir kadını pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı polisin teknik takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yabancı uyruklu bir kadını pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı polisin teknik takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir birahanede meydana geldi. İddialara göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Vedat K. birahanede olan Özbekistan uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova'ya pompalı tüfekle ateş etti. Yabancı uyruklu kadın başına isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığılarak olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.


Olayda kullandığı tüfeği olay yerine bırakarak kaçan Vedat K., polis tarafından teknik takibe alındı. Polis ekipleri Vedat K.'yi teknik takip sonucu Çaycuma çıkışında ki köprüde kaçmaya çalışırken kıs kıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlı Vedat K.'nın bir süre önce ceza evinden çıktığı ve öldürdüğü yabancı uyruklu kadınla dost hayatı yaşadıkları öğrenildi. Gözaltına alınan Vedat K.'nın sorgusu devam ediyor.


Savcılığın olayla ilgili soruşturma sürdüyor.

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