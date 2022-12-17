Polis denetiminde uyuşturucuyla yakalandılar

Zonguldak'ta 4 şüpheli polis uygulamasında uyuşturucuyla yakalandı. Şüphelilere uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünce uygulama ve denetimlerde 4 şüpheli şahıs yakalandı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. O.A isimli şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. Ekiplerin bir diğer denetiminde bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. O.B. E.Y ve O.Ü isimli şüpheli şahıslara Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.