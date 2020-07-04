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Polis dronla kırmızı ışık ihlallelerini tespit etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri hız sınırı ve kırmızı ışık ihlalinden toplamda 19 bin 288 TL ceza uyguladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri hız sınırı ve kırmızı ışık ihlalinden toplamda 19 bin 288 TL ceza uyguladı.


Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri bir gün içerisinde ilçenin değişik noktalarında radarla hız ihlali ve dronla kırmızı ışık ihlali denetimleri gerçekleştirdi. Polis ekipleri radarla yapılan hız kontrollerinde 26 araç sürücüsüne 14 bin 038 TL, 4 aracın plakasına da 2 bin 082 TL ceza yazdı. Gülüç Ahos Otel kavşağında dron ile yapılan kırmızı ışık ihlali denetimlerinde ise 3 araç sürücüsüne 864 TL, 8 araç plakasına ise 2 bin 304 TL cezai işlem uyguladı. Yapılan denetimlerde toplamda 41 araç ve sürücüsüne 19 bin 288 TL ceza kesilirken, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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