Polis şahsı durdurmak için havaya ateş açtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yakalaması olan şahsı durdurmak için havaya ateş açtı. Yaşanan olay sonrası vatandaşlarda kısa süreli panik yaşandı.

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı pazar yeri mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yakalaması olan Y.D. polisi görünce kaçmak istedi. Yaşanan kovalamaca sırasında polis havaya ateş açtı. Kısa sürede yakalanan Y.D. işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü. Silah sesini duyan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.