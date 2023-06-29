Polise direnen kişi ve arkadaşı gözaltına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uygunsuz harekette bulunduğu şüphesiyle ekiplerce durdurulan kişi ve yanındaki arkadaşı, polise direndi. Ekiplerin şikayetçi olduğu şüpheliler gözaltına alındı.

İddiaya göre, Atatürk Bulvarı Bozhane mevkiinde aracıyla seyir halinde olan U.C. uygunsuz hareketlerde bulundu. O sırada tesadüfen olay yerinde olan polis ekibi, durumu diğer ekiplere bildirdi.

Çarşı istikametine ilerleyen aracı ekipler anıt kavşağında durdurdu. Ekipler, şahıstan ehliyetini istedi fakat U.C. başkasının ehliyetini verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.C. ve 2 arkadaşı polis ve bekçilere direndi.

Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine takviye ekip istedi. Bölgeye gelen takviye ekip kendilerine direnen U.C. ve arkadaşını kelepçeleyerek gözaltına aldı. Polis otosuna bindirilen şahıslar polis memurlarının şikayetçi olması üzerine karakola götürüldü.

Araç işlemlerinin tamamlanması için çekici yardımı ile otoparka çekilirken, U.C.'nin yapılan alkolmetre testinde185 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.