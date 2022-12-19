İhlas Haber Ajansı

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Polisin aradığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde şüphe çeken 3 şahıs emniyet ekiplerince yakalandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde şüphe çeken 3 şahıs emniyet ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam meydana geldi. Çaycuma asayiş polisi ekiplerince şüphe çeken araç durduruldu. Sürücü Ö. Ç.'nin (22) kullandığı 67 ACL 496 plakalı araçta bulunan T. K.(22), A.K.Ü (34) ekipler tarafından arandı. 3 şüpheliden yaklaşık 7 gram kubar esrar, iki adet uyuşturucu içme aparatı çıktı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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