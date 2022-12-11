Polisin denetiminde yakayı ele verdiler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimde uyuşturucu ile yakalanan 5 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorsikletli ekiplerin denetimleri sırasında bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. İ.O isimli şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Yine bir miktar esrar ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ile yakalanan M.A, F.O, K.E.O ve İ.A. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.