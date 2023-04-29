Polisin huzur denetiminde silahla yakalandı

Zonguldak'ta bir kişi polis ekiplerinin düzenlediği genel asayiş ve huzur denetiminde ruhsatsız silahla yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ve Yunus ekiplerince İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde umuma açık eğlence ve dinlenme yerlerinde genel asayiş ve huzur denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde bir şahsın üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet mermi ele geçirildi. Şahıs hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. İl genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik umuma açık eğlence ve dinlenme yerlerinin habersiz bir şekilde denetlenmesine devam edileceği belirtildi.