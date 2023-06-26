Polisten asayiş ve trafik uygulaması

Zonguldak'ta polis ekipleri tarafından Kozlu Sahil Yolu'nda asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Tarfik Şube Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve trafik uygulamaları yapıldı. Uygulamalarda 146 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu görülen 19 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, yönetmeliklere aykırı ses ve ışık donanımı bulundurmak konularından işlem yapıldı. İşlem yapılan sürücülere 65 bin 94 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan araç park alanları ve kamelyalarda yapılan uygulamalarda 306 şahıs sorgulandı. Bir kişiye yoklama kaçağı durumu nedeniyle tutanak tutuldu. Bir kişiye de bilişim sistemi kullanılarak hırsızlık suçundan işlem yapıldı. Ekiplerin sahil yolu ve kafe bölgesinde kontrol ve denetimlerine devam edeceği öğrenildi.