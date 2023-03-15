Polisten huzur ve güven uygulaması

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 81 ille eş zamanlı ‘huzur ve güven' uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Zonguldak İlköğretim Okulu önünde yapılan asayiş uygulamasında, araç sürücüleri tek tek durdurularak önce emniyet kemeri, ehliyet, ruhsat ve GBT sorgulandı. Türkiye'de 81 ilde aynı anda eşzamanlı yapılan uygulama kent merkezinde bir çok noktada da devam etti. Huzur ve güven ortamının sağlanmasına girdik araç sürücülerine yapılan uygulamanın ise devam edileceği bildirildi.