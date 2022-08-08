Polisten lokal ve eğlence yerlerine baskın

Zonguldak'ta polis ekiplerince Çaycuma ilçesinde kıraathane, lokal ve eğlence yerlerine yönelik baskın düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından hafta sonu 22.00 ile 01.30 saatleri arasında İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü desteği ile Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren kıraathaneler, dernek lokalleri ve eğlence yerlerine yönelik baskın düzenlendi.

Denetimlerde 202 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Bir kıraathaneye "Kapalı Alanda Sigara Tüketimi" ve "Alkol Sunumu" yapılmasından dolayı idari para cezası uygulandı. Eğlence yeri olarak faaliyet gösteren bir iş yerine ise konsomatris çalıştırmaktan dolayı idari para cezası uygulandı.