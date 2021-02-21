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Polisten şok uygulama: 4 iş yeri ve 57 kişiye idari yaptırım

Zonguldak’ta Covid-19 tedbirlerine ilişkin ihlalleri görülen 4 iş yeri ve 57 kişiye yapılan şok uygulamalar sonucu idari yaptırım cezası uygulandı.

Zonguldak'ta Covid-19 tedbirlerine ilişkin ihlalleri görülen 4 iş yeri ve 57 kişiye yapılan şok uygulamalar sonucu idari yaptırım cezası uygulandı.


Zonguldak il genelinde polis ekiplerince Covid-19 tedbirleri ve kısıtlamaların ihlali ile ilgili olarak; 135 kahvehane, 22 paket servisi yapan iş yeri, 3 oyun salonu, 2 dernek ve lokal, 6 alkol satışı yapan iş yeri 20 Şubat akşamı kontrol edildi. Denetlemelerde tedbirlere ilişkin çeşitli ihlalleri görülen 2'si kahvehane, biri restoran, biri alkollü mekân olmak üzere toplam 4 işyeri ve 57 şahsa 38 bin 215 TL idari yaptırım uygulandı.

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