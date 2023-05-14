Polisten uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği koordinesinde narkotik madde satışı yapan, temin eden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kdz.Ereğli ilçe merkezinde 3 şüpheli şahıs yakalandı. F.O, H.Ö ve M.O.Ö isimli şüpheli şahısların kullandığı dairede yapılan aramada kenevir yetiştiriciliğinde kullanılan düzenek ve sıvı kimyasal gübreler, 24 kök kenevir bitkisi, 350 gram esrar maddesi, 32 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 58 adet fişek ele geçirildi. F.O., H.Ö. ve M.O.Ö. isimli şüpheli şahıslara Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti ve Kullanma, 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı. F.O ve H.Ö isimli şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.