Polonya'da Türk kültürü rüzgarı esiyor

14 ülkenin katılımıyla organize edilen Polonya Kültür Festivali'ne Çaycuma Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu katılarak Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil etmeye devam ediyor.

Polonya' nın Legnica şehrinde düzenlenen Kültür Festivali'nde Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesi Belediye Halkoyunları Topluluğu da yer alarak Türk kültürünü Avrupa'da tanıtıyor. 1-10 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Polonya Kültür Festivalinde Çaycuma Belediyesi Halkoyunları Topluluğu gösterilerde Zonguldak, Çaycuma ve Tekirdağ yöresinden oluşan sunumları gerçekleştiriyor.

Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden topluluk büyük ilgi gördü. Topluluğun başkanı Nilgün Çelik duygularını şu şekilde ifade etti; “ Böyle bir etkinlikte bulunmaktan,Türkiye'yi Çaycuma'yı,Zonguldak ve Çaycuma Belediyesini temsil etmekten,14 ülkeye kültürümüzü tanıtmaktan,başka ülkeler ile kaynaşmaktan,başta ben olmak üzere bütün ekip arkadaşlarım mutluyuz,gururluyuz.En iyi tanıtımın kültürel faaliyetler ile olduğunu biliyorum.”