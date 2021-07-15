Posbıyık, “100 yıllık mezarlık ihtiyacı gideriliyor”

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde takip etti. Ereğli-Kandilli arası Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, Balık Restoranı inşası, Belen Yeni Şehir ve Şehit Mezarlığı ile Barış Plajı çalışmalarını inceleyen Posbıyık, Belen Yeni Şehir ve Şehit Mezarlığı çalışmasına iş makinesi desteğinde bulunan kurumlara da teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediyenin kentte sürdürdüğü çalışmaları yerinde takip etti, başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerden brifing aldı.

Posbıyık, ekibiyle birlikte ilk olarak Ereğli - Kandilli arasında yapılan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu çalışmalarını inceledi. Kent sahilindeki bisiklet yolunu Kandilli'ye giden Bisiklet ve Yürüyüş Yolu ile birleştireceklerini anlatan Başkan Posbıyık, “Biz Kandilli sınırından bu tarafa doğru yolu yapıyoruz. Kemer üçgeninde bitecek. Kandilli sınırından öbür tarafa da vilayet bu işi yapıyor. Tünellere falan. Tabii ki biz ana hatlarımızı bitirdikten sonra şehirdeki bisiklet yolunu yer yok ama yer olmadığı halde biz tretuvarın kenarlarından geçerek o yolu buraya birleştirmeyi düşünüyoruz. Yol açmaya başladık, çok çamurlu ve batak bir arazi. Dolgu malzemeleriyle doldurarak yürüyoruz. Öbür taraftan da başladık. Kandilli sınırından da bu tarafa doğru geliyoruz. Bisiklet yolu çalışmalarımız fiilen başlamıştır” dedi.

Balık Lokantası Projesi ilerliyor

Başkan Posbıyık, Ereğli'nin ihtiyaç duyduğu Balık Restoranı inşasını da yerinde takip etti. Proje üzerinde gördüğü eksikliklerin giderilmesi talimatını veren Başkan Posbıyık, “Balık restoranı çalışmamız hızla devam ediyor. Arkadaşlarla inceleme yaptık, yapmamız gereken işleri bir daha mimar, mühendis arkadaşlarla gözden geçirdik, eksiklikleri tarif ettik. Burası inşallah Ereğli'ye çok büyük kazanım olacak. Böyle manzara Ereğli'de hiçbir yerde yok. Ereğli halkına bu yakışır, dışarıdan gelen misafirlerimize bu yakışır diye düşünüyoruz. Fazla uzun sürmeyen bir zamanda açılışını yapacağız. Şimdiden Ereğli'mize hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Posbıyık, daha sonra Belen Yeni Şehir ve Şehit Mezarlığı'nda yapılan çalışmaları inceledi.

Özel sektöründe çalışmalara iş makinesi desteğinde bulunduğunu belirterek teşekkür eden Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

“Bu bölge 80 dönüm bir arazi. Ereğli'de bir Şehit Mezarlığı yoktu. Şehit olmasın ancak olduğu takdirde şehitlerimize yaraşır bir yer olsun dedik. Burası için Milli Savunma Bakanlığı'ndan planları aldık, onların öngördüğü şekilde tören alanını ve mezarlığı ona göre yapıyoruz. Bunun etrafının taş duvarlarla yapıldığı zaman şehit mezarlığı sanki bu mezarlığın ortasına bir kale gibi görüntüye kavuşacak. Ereğli'ye yakışır bir şehit mezarlığı olacak. İçerde gördüğünüz arazi tamamen bize ait. Bu alanda düzenlemeler yapıyoruz istinat duvarları yapılmaya başlandı. Bu alan 100 yıllık mezarlık ihtiyacını karşılayacak. Belediye olarak planlamamızı Ereğli'nin gelecek yılları için yapıyoruz. Su arıtma sistemlerini yaparken Ereğli'nin 100 yıllık suyunu karşılayabilmek için çok uğraştık, yine doğalgaz konusunda öngörülü davranarak Ereğli'yi doğalgaza kavuşturduk. Bittiğinde her tarafı yemyeşil peyzajlaşmış ve aynı zamanda belirli istikamet dahilinde bir düzen içinde definlere başlanacak. Bu çalışmalarda demir çelikten de destek alıyoruz ve Genel Müdürü Cem Oral da destek veriyor. Bir dozer verdiler yardım ediyorlar. Böylece çalışmalarımız hızlı bir şekilde yürüyor. Ereğli'ye hayırlı olsun.”

Başkan Posbıyık, Barış Plajı'na geçerek devam eden çalışmaları inceledi, plajda vakit geçiren vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.