Posbıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın işgal güçlerine karşı verilen bağımsızlık, özgürlük mücadelesinin ve zaferin bayramı olduğunu söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Başkan Posbıyık yayınladığı mesajda şu sözlere yer verdi; “Emperyalizme karşı mücadelede tüm mazlum milletlere örnek olan kahramanlık destanımız 30 Ağustos Zaferi'nin yıldönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bugün, işgal güçlerine karşı verilen bağımsızlık, özgürlük mücadelesinin ve zaferin bayramıdır. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde kazanılan ve kurtuluş savaşımızın başarıya ulaşmasında dönüm noktası olan bu zaferin ardında Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, gazilerimizi, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerini hatırlayalım: “Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.”