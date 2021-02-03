Posbıyık, “Bir dönem daha Belediye Başkanıyım”

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Şubat ayı meclis toplantısında Erdemir'in Gülüç kapı girişinde bulunan belediyeye ait 10 dönüm arsayı otopark alanı yapacaklarını ve belediyenin çöp şantiyesini buraya taşıyacaklarını açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısının ilk oturumu AKM Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı. Başkan Posbıyık, gündem dışı konuşmasında Erdemir içerisinde yer alan Gülüç kapı girişindeki 10 dönüm belediye arsasını otopark alanı olarak kullanacaklarını ve belediyenin çöp şantiyesini buraya taşıyacaklarını açıkladı.

Gündemin ilk maddesinde yer alan Kdz. Ereğli Belediyesi 2021 mali yılı gelir tarifesine ilave yapılması görüşülmesi sırasında konuşma yapan Başkan Posbıyık Erdemir ve Çevre Müdürlüğü'ne eleştiride bulundu. Posbıyık konuşmasında;

“10 dönüm Ereğli halkının yerini alıp da bedava kullanmak falan yok. Ya burayı satın alacaksın veya gelen arabaların burada otopark ücretini vereceksin. Bütün çöp kamyonlarımızı, temizlik işlerini buraya alacağız. Araçlar buradan hareket edecek” dedi.

600 kaçak inşaatı var

Başkan Posbıyık, imar cezalarının iptal olmadığını belirterek şunları söyledi;

“600 tane yapı kayıt belgesi almış Erdemir. Yapı kayıt niye alınır? Bütün vatandaşlar kaçak göçek işi varsa, imar affından yararlanıp, oraların affedilmesi için müracaatını yapar. Şartları uygunsa bu belediyeye verilir, İl Çevre Müdürlüğü'ne verilir. İl Çevre Müdürlüğü 2007 öncesi yapıldıysa bunu kabul eder. Görüntülerle tespit edilir, yoksa iptal eder. Erdemir vatandaşın verdiği gibi belgeleri bize vermiyor. Neden? Çünkü, bürokraside Türkiye'de çok güçlü. Biz hep mücadele veriyoruz. Bu mücadele nereye kadar gidecek göreceğiz. İl Çevre Müdürlüğü'ne müracaat ediyoruz. Cevap yok. Vermiyor bize. Valiliğe müracaat ediyoruz. İl Çevre Müdürlüğü'ne ‘ver, niye vermedin' diyor. Yine vermiyor. Niye? Çünkü, Erdemir'in üst derecelerinde her gün İl Çevre Müdürlüğü'ne baskı yapıyor. İl Çevre Müdürlüğü bağımsız bir kurum mu? O da kamu kurumu ben de belediye olarak kamu kurumuyum. Bize yardım etmesi lazım. Ereğli halkına, vatandaşlara, vergi ödeyen yurttaşlara yardım etmesi lazım ama yok. Hala daha bize Yapı Kayıt Belgeleri verilmedi. Böyle adalet olur mu? Böyle hak hukuk olur mu? Peşini bırakacağım sanıyorlar, bırakmayız. Bu Yapı Kayıt Belgeleri bize gelecek. En son İl Çevre Müdürlüğü'nden gelen yazı. ‘Bakanlığa soracağız ver derse vereceğiz' diyor. Kanun açık, dolayısıyla imar cezaları af edilmedi. Üst mahkemeler devam ediyor. Elimizde çok büyük belgeler var.”

Büyük projelerin hepsini yapıyoruz

3 Mart'ta Büyük Restoranın ihalesinin yapılacağını belirten Başkan Posbıyık, projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Posbıyık, “Büyük projelerin hepsini yapıyoruz. Kent Meydanı projesini ya yapacağız ya yapmayacağız. Yapmazsak Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri tarihe hiçbir şey yapmayan, bir kent meydanını yapamayan olarak geçeceğiz. Yaparsak büyük bir eser bırakacağız.” İfadelerini kullandı.

Gündemin 2. maddesinde yer alan Ticari taksi ek durak yeri verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 3. maddesinde Ege Belediyeler Birliğine üye olunmasının görüşüldü. Başkan Posbıyık'ın sorusu üzerine söz alan Kdz. Ereğli Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Numan Korkmaz, Ege Belediyeler Birliği'ne üye olunmasının bölgeye sağlayacağı fayda göremediklerini ifade etti.

Gelen itiraza yanıt veren Başkan Posbıyık, “Bu durum Belediye Başkanının danışmanlarının tavsiyesi, politik olarak bakmayın. Bu görüş bizi batıracak. Politik olarak bakmayın, Ereğli meselesi olarak bakın. Ereğli Belediye Başkanı olarak bağırıyorum, ben CHP'liyim onur duyuyorum asla Ereğli için politika yapmam. Üzülüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından diğer gündem maddelerine geçildi. Şahısların imar plan tadilat taleplerine ait komisyon raporu, İlçeye bağlı Bağlık Mahallesi Şehit Rıdvan Sokak No:48'de bulunan mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazın Türk Hava Kurumu Kdz. Ereğli Şubesine Tahsisi, İlçeye bağlı Kepez Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyeye ait 1979 ada, 1 parselin Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi, Ereğli'nin çeşitli mahallelerinde bulunan mülkiyeti Belediyeye ait yoldan ihdas parsellerin satış veya takası maddeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.