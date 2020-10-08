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Posbıyık emekli olan Belediye işçisine altın hediye etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, emekliye ayrılan belediye işçisine altın hediye etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, emekliye ayrılan belediye işçisine altın hediye etti.


Kdz. Ereğli Belediyesi'nde 24 yıl önce göreve başlayan ve çeşitli müdürlüklerde çalıştıktan sonra İtfaiye Müdürlüğü'nden emekliye ayrılan Suat Yener, Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından altınla ödüllendirildi.Emekliliği nedeniyle Başkan Posbıyık'a, İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş ile birlikte ziyarette bulunan Suat Yener, Kdz. Ereğli Belediyesi'nde çalışmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi. Başkan Posbıyık, hizmetleri için Yener'e teşekkür ederek, “Belediyemize ve kentimize verdiğin hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında ailenle birlikte sağlıklı, huzur dolu bir hayat diliyorum. Bundan sonra da biz dost ve arkadaşız. Her başın sıkıştığında buradayız” dedi.


Başkan Posbıyık veda eden Yener'e altın takdim etti.

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