Posbıyık; “Ereğli ya il yapılsın yada Düzce'nin ilçesi olsun”

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçenin hizmet alamadığını ve teşviklerden yararlanamadığını belirterek Ereğli'nin il yapılması yada Düzce'nin ilçesi olmasını istedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye meclis üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. ‘CHP benim evim' diyen Başkan Posbıyık, kent gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul ve yöneticiler tarafından parti binasında karşılanan Başkan Posbıyık, birlik, beraberlik mesajları verdi. Posbıyık, şunları söyledi: “Ereğli'de bir hayli sıkıntılar var. Daha dün yerel gazeteleri okurken gazetelerimizin başlıklarında ilçe gençlik spor müdürlüğünün il gençlik spor müdürlüğünün yatırımları diye baslık atmışlar. Orada maalesef en büyük payı alan merkez ilçe diyor. Ama Ereğli'ye hiçbir şey yok sadece yatırım durumunda olan havuzdan bahsediyor. Havuzu biliyorsunuz Ereğli ödeneği daha önce çıkmıştı, Kilimli'ye aktardılar. Duyduğum kadarıyla Kilimli'de yüzücü bulmak için evlerden taşıma yapıyorlar. Ereğli'de bir yüzme havuzu açılsa öyle zannediyorum ki herhalde yetmez, yani o kadar ilgi var, yüzücü var. Ama maalesef nedense Ereğli'de hiçbir yatırım yok. Daha yeni İlçe Müdürü, benden Gençlik Spor Müdürlüğü'nün yanındaki basket sahasını istedi. “Buraya tenis kortu yapabilir miyiz” dedi. Tabii yatırım gelsin de ne olursa olsun, dedik. Verdik, dedik. Sağlık ocağı ile İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü arasındaki yeri Ama o da yok yatırım programında. Zonguldak'ta iki tane tenis sahası için ödenek ayrılmış. Arkadaşlar, semt sahası vardır. Stat vardır. Stadyum vardır. Burada stadyum yok. Burada stat var. Stadyum Zonguldak'ta var. Ereğli en büyük liçe, 120 bin nüfusuyla Zonguldak'tan daha fazla nüfusu var. Semt sahası da yok burada ama incelerseniz yazıyı Perşembe'ye, diğer beldelere semt sahaları için yatırım yapmışlar. Ereğli'ye yatırım yok. Türkiye'de sıkıntılar çok. Birlik ve berberlik içinde olmamız lazım, onun için anlatıyorum. Ereğli'de hiçbir şey yok. Yani Allah rızası için beni iyi dinleyin. Ereğli de Zonguldak'ın en büyük ilçesi. İlden daha kalabalık. Ereğli'de kaymakamlık kirada oturuyor. Devletin Kaymakamlığı kirada oturuyor. Ereğli'de Emniyet Müdürlüğü vatandaşın evinde kirada oturuyor. Başka bir şey söylemeye gerek var mı acaba. Sözün bittiği yerdeyiz. Bütün ilçeler bitirmiş. Kozlu yaptı, bize gelecek ödenek oraya gitmişti zaten, orası yaptı. Ereğli'nin il olması lazım arkadaşlar. Mutlaka il olması lazım. Ereğli'nin başka kurtuluşu yok. Açıklıyorum; Ereğli üvey evlat. Bürokratlar da siyasetçiler de hiçbir şey vermemeye çalışıyorlar. Ey Demir Çelik fabrikaları sen buradan adam almazsın, bizi her gün zehirliyorsun, bakın şehirlere. Çevre Genel Müdürlüğü'nün duyurularına bakın, bisiklete binmeyin, yürümeyin, diyor. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Ereğli halkı zehirlenmekten memnun falan, mutlu oluyor. Ben de ses çıkarmıyorum artık. Kanser oluyoruz. Lösemi oluyoruz. Kimseden ses çıkmıyor. Erdemir Ereğli'ye 1 lira vermiyor. Ereğli'nin boğazını sıkmaya çalışıyor. Erdemir'e sesleniyorum: Bütün yönetim yapılarını genel merkeze, İstanbul'a taşıdın. Buradan satış müdürlüklerini falan İstanbul'a taşıdın. Burada sadece fabrika kaldı. Bir de ne yapıyorsun: Ereğli Vergi Dairesi'ne vergiyi yatırıyorsun. Kazandığın paraların vergisini Ereğli Vergi Dairesi'ne yatırıyorsun. Sanki Ereğli'de çok büyük gelir var gibi bir imaj yaratıyorsun. Dolayısıyla biz teşvik bölgelerinin arasına da giremiyoruz. Bu kadar vergi toplandığına göre teşviğe sokmaya gerek yok, diyor yukarıdakiler haklı olarak. Madem yönetim kurullarını topladın satış- alım İstanbul'a götürdün, götür. Buradan vergini de dışarıya İstanbul'a götür hiç olmazsa burası da teşvik bölgesine girer. Ereğli ya il olmalı ya Düzce'ye bağlanmalı. Teşvik alırız hiç olmazsa insanlarımız az kalmazlar, işsiz kalmazlar. Gençler nişanlısından, karısından ayrılıp İstanbul'da Yalova'da Tuzla'da koloni halinde yaşıyor. Bu memlekete yazık, günahtır diyorum. Çok da üzülüyorum. Herkes üzülüyor muhakkak ama mutlaka bir şeyler yapmak lazım. Erdemir'e karşı da bir şeyler yapmamız lazım.”