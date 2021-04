Posbıyık: "Ereğli'ye Şehitler Mezarlığı yapacağız"

Ereğli Şube Başkanı Mehmet Öztürk ve yönetimi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti. Başkan Posbıyık, Belen Yenimahalle içinde Cami ve gasilhanenin de bulunduğu Şehitler Mezarlığı yapacaklarını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yapılan kongre sonrası yeniden göreve gelen Ereğli Şube Başkanı Mehmet Öztürk ve yönetimi ile görüştü.

Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Öztürk, Başkan Posbıyık'a çiçek takdim ederek bugüne kadar verdiği destekler için teşekkür etti. Kdz. Ereğli Belediyesi'ni her zaman yanlarında hissettiklerini söyleyen Öztürk, “Derneğimiz Ereğli'de 2007 yılında kurulmadan önce de Başkanımız şehit ailelerine hep duyarlı davrandı, her zaman yanımızda hissettik. Dernek faaliyetlerimizde de her zaman destek oldunuz. Yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızla sizleri ziyaret ederek teşekkür etmek istedik. Katkılarınız için şehit aileleri adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Posbıyık, dernek yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğini belirtti. Belen Yenimahalle'ye Şehitler Mezarlığı yapacaklarını belirten Posbıyık, şunları söyledi:

“36 şehit vermiş bir kentin Belediye Başkanı olarak şehit ailelerimizle her zaman yakın temas içerisinde oldum. Daha önce Ereğli'nin ileriki yıllarını düşünerek Belen Yenimahalle'de 80 dönüm arsayı istimlak edip Şehir Mezarlığı için ayırmıştık. Bu projenin içinde Cami ve Gasilhanenin de bulunduğu Şehitler Mezarlığı bulunuyor. Projemiz hazırlandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüş alacağız. Şehitlerimiz için, ailelerimiz için ne yapsak azdır. Dernek olarak yapacağınız çalışmalarda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olacağım.”