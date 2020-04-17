İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Posbıyık, eski cumhurbaşkanı için anma mesajı yayınladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 8.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 8. Cumhurbaşkanı ve Eski Başbakanlardan Merhum Turgut Özal'ın ölümünün 27. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı. Posbıyık mesajında şu ifadelere yer verdi: ”Siyasete girmemde ve yaşadığım kente hizmet edebilme şansı elde etmemde büyük rolü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı ve Eski Başbakanlardan Merhum Turgut Özal'ı ölümünün 27. Yılında saygıyla anıyorum. Mekanı cennet olsun."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.