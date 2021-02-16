Posbıyık karla mücadele çalışmalarını anlık takip ediyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık 600 kilometre yol ağına sahip kentte kar yağışı ile soğuk hava koşullarının oluşturduğu buzlanma ve don olaylarını anlık olarak takip ediyor.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışına karşı küreme çalışmalarının devam ettiğini, don ve buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarının yapıldığını söyleyen Başkan Posbıyık, şehir genelinde hava koşullarına bağlı olarak şu anda her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

Posbıyık, şunları söyledi: “Kriz masası anbean şu anki haliyle bütün Ereğli'yi, karlı bölgeleri ekrandan izliyor. Kriz masasında bütün birimlerden arkadaşlarımız var. 24 saat esasıyla burada vardiyalı olarak görev yapıyorlar. Bize gelen ihbarları anında değerlendiriyorlar. Kestaneci Mahallesi ise Kestaneci Mahallesi, Sarıkokmaz Mahallesi ise Sarıkokmaz Mahallesi, araçlardaki GPS ve kamera sistemiyle takip ediliyor. Halk otobüslerinin GPS ve kameralarıyla takip ediliyor. Güzergahlarına gidip gitmedikleri takip ediliyor. Yollar gayet açık, şuanda mağdur olan hiçbir mahallemiz yok. Sadece gece -3'lere kadar sıcaklık düştüğü için buzlanma var. Zaten gece bütün ekiplerimiz mahalleri tek tek dolaşmak sureti ile tuzlamayı yapmışlardı. Burada kontrol merkezinde, kriz masasında görevli arkadaşlarımız, başkan yardımcıları, bütün mahalleri tek tek izliyorlar. Kar yağışının yükselmesi, temizlenmesi, buzlanma, hepsini anında buradan görebiliyoruz. Ereğli adeta avucumuzun içerisinde. İstediğimiz gibi makinelerimizin buradan sevk ve idaresini yapıyoruz. Şu ana kadar başarılı geçti. Durum gayet iyi ve takip ediyoruz.”