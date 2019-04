Posbıyık mazbatasını alıp göreve başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 31 Mart Yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Halil Posbıyık İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak resmen görevine başladı.

31 Mart yerel seçimlerinde Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığına seçilen Halil Posbıyık İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Yusuf Çetinkaya'dan mazbatasını alarak resmen görevine başladı. Mazbatasını alıp Atatürk Anıtı'na gelerek burada anıta çelenk sunan Posbıyık daha sonra kalabalık eşliğinde belediye binasına geldi. Belediye binası önünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı. Kürsüden alanda toplanan kalabalığa seslenen Posbıyık, seçimlerin kaybedeninin olmadığını Ereğli halkının kazandığını söyleyerek, ekibi ile birlikte en iyi hizmeti sunmaya çalışacaklarını vurguladı. Kendisini arayarak ilk tebrik edenlerden AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin'in olduğunu belirten Posbıyık, AK Parti'den 11 Belediye Meclis Üyesiyle beraber Ereğli için çok çalışacaklarını vurguladı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Hiç öyle felaket edebiyatı yapmıyorum ama 5 yıldır Ereğli'nin kayıpları çok fazla. Bana ve ekibime inanmanızı istiyorum. Sadece bana ve CHP'ye değil benim sevgili kardeşlerim olan AK Partili meclis üyeleri ile el ele vereceğiz halkımızın yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapacağız. Hiç bir ayrım gütmüyorum. İnsanlar hayatlarında hata, yanlış yaparlar ama gerçekleri görmesi lazım. Ereğli büyük kayıplara uğruyorsa bir takım sıkıntılar yaşadıysa birlik ve beraberliğimizi ön plana çıkarmadığımız içindir. Burada A, B, C, partisi bundan sonra yok. Yok böyle bir şey. Ereğli'deki insanların yüzünü güldüreceğiz, zaten Ereğli halkının yüzü gülmeye başladı, gülmesi devam edecek. Biz kayıpların, eksiklerin farkındayız ama yolumuza büyük bir azimle devam edeceğiz. Dava arkadaşlarımla beraber şeref sözü verdik, and içtik. Ereğli halkının yüzünü güldürmek için gece gündüz çalışacağız. Bizim patronumuz Kdz. Ereğli halkıdır. Saniyesini, dakikasını boş geçiren kaytaran işçi benim insanım değildir. Ereğli halkına ihanet ediyor demektir. Çıktığımız yolda belediye personelimizle birlikte Ereğli halkına hizmet yapmak, hizmetkârı olmak bizim için en büyük şereftir. Başta Erdemir olmak üzere bütün sivil toplum örgütleri ile çok samimi ve iyi ilişkiler içerisinde olacağız. Herkes bizim kardeşimiz, geçmişte sıkıntılar olmuştur, olabilir. İnsan hayatında her zaman sıkıntılar olabilir, önemli olan yanlışlardan dönebilmektir, erdemli olmaktır. Yanlışlarımdan döndüm, herkese bembeyaz bir sayfa açıyorum. Hakkımda intikam alacak bilmem ne yapacak diye algı operasyonları yaptılar, ben intikam alacak kadar vicdansız bir adam değildir. Ben benim insanlarımı seviyorum. Benim Ereğli'de kırgın, dargın olduğum bir tek kişi dahi yok. Şunu da söylemem lazım ben Kdz. Ereğli'ye yüzünü dönen, Ereğli'de yaşayanlara saygı duyan, yatırım yapan kentin kalkınmasına ve büyümesine yardımcı olan bütün kurumların önünde ceketimi ilikleyip saygı ile eğilebilirim. Türkiye'de genel ekonomi bozuk, Ereğli'de de bozuk. Moral bozukluğu da var. Türkiye'nin en güzel bir kentinde yaşıyoruz. Burada fabrikalar, ağır sanayi var. Burada yok yok. Neden bu kadar çok işsiz var? Bunu herkesin ama herkesin Erdemir'in de ticaret odasının da belediye başkanının da esnaf odalarının da kendisine sorması lazım. Demek ki bir yanlışımız var. Çağrıda bulunuyorum. Bu yanlışımızı düzeltelim. Ben Halil Posbıyık olarak en önde birlik ve beraberlik içerisinde Ereğli'nin hareketlenmesi, güçlenmesi için her türlü gayreti yapmaya hazırım. Göreceksiniz, engel olmaya kalkanlar dahi olsa hiç kimse önümüzde duramayacak. 2 Sene içerisinde Ereğli'de inanılmaz büyük gelişmeler olacak. Siyaset bitti, yapmıyorum. Şuan belediye başkanıyım ve inanıyorum. Ereğli'yi harekete geçireceğiz. Ereğli'ye yatırım yapan çivi çakanın elini öpmeye hazırız. Kazanan Ereğli halkı olmuştur, kaybedeni yoktur. Rehberimiz daima Atatürk olacaktır. Cumhuriyete, demokrasiye inanmış olarak insanlar olarak Ereğli'de özgür bir gelecek vaat ediyorum. Burada insanların yüzü gülecek” Posbıyık daha sonra makamına çıkarak başkanlık koltuğuna oturdu. Başkan Posbıyık makamında gazetecilere basın açıklaması yaptı. Ereğli'de yeni bir dönemin başladığını belirten ve bu dönemin adının Beyaz bir sayfa olduğunu vurguladı. Posbıyık konuşmalarında, “Ereğli'de yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemin adı beyaz sayfadır. Bembeyaz bir sayfa açıyoruz ve Ereğli'de yaşayan 118 bin kişinin belediye başkanı olduğumu açık ve net bir dille bir kez daha ifade ediyorum. Benin için bana oy veren, vermeyen ya da dini, dili, ırkı ne olursa olsun Ereğli'de yaşayan bütün insanların sağlıklı, mutlu, ekonomik yönden iyi, akşam yatağa aç girmemesini, iş bulabilmelerini sağlayacak ortamları oluşturmak için ekibimle birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, daha sonra makamında bir süre daha tebrikleri kabul etti.