Posbıyık Özbek için baş sağlığı diledi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi konuya ilişkin yapılan açıklamada:” Sendikal hareketin önemli isimlerinden Erdemir'in özelleştirilmesi süreçlerinde birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz değerli dostum Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk Metal Sendikası camiasına başsağlığı diliyorum“ denildi.