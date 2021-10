Posbıyık, “Uzaktan sevgi olmaz, barınağa gelin”

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü'nde kendisini ziyaret ederek plaket takdim eden Kdz. Ereğli Gönülden Hayvansevenler Derneği'ne iade-i ziyarette bulundu. Gönüllü hayvan severlere ve aktivistlere çalışmaları için teşekkür eden Posbıyık, “Her gün hayvanları seviyorum diye haykıran, Facebook'ta yazı yazanlara sesleniyorum. Uzaktan uzağa sevgi olmaz, barınağa gelin, hayvan sevenlerin derneğine gelin” dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Gönülden Hayvansevenler Derneği'ne ziyarette bulundu. Beraberinde Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi ve veteriner hekimlerle birlikte Gönülden Hayvansevenler Derneği'ne giden Başkan Posbıyık, Hayvan Hakları Günü'nü kutladı, dernek üyelerini ve aktivistleri çalışmaları için tebrik etti.

Dernek Başkanı Belgin Alcan, Başkan Posbıyık'a katkıları için teşekkür etti ve şunları söyledi:

“Bakım evleriyle ilgili insanlarda bir önyargı oluşmuş Türkiye'nin dört bir yanında. 'Köpek barınağa düşmesin' diyorlar. Bende kendilerine Ereğli'deki barınağı söylüyorum. Şanslıyız çünkü orada tedavisini oluyor, kısırlaştırılıyor, kendi doğal ortamına bırakılıyor. Sizin olmanız, Ereğli'nin bakım Evi olması büyük şansımız. Veteriner hekimlerimiz bu kadar özverili, hayvan sevgisi olan, merhametli ve işinin uzmanı olan insanlar olduğundan dolayı biz hayvansevenler olarak, dernek olarak kendimizi çok şanslı görüyoruz. Sizler bizim için hep desteksiniz. Biz sahada koşturuyoruz. İhbarlar bize geldiğinde sürekli bakımeviyle koordineli çalışıyoruz. Bizleri yönlendiriyorlar. Tedavisi bitiyor, bakımevinde kalmaması gerekiyor ama 3 patili. Biz sahiplendiriyoruz, ya da bakıyoruz buralarda. Bugün sizden müjdeli haberimizi aldık. Bakımevi projesiyle ilgili. Onu da dört gözle bekliyoruz. Gönüllülerimizle, aktivistlerimizle orada çok güzel çalışmalar yaparak bu canların hayatını kolaylaştıracağımıza inanıyoruz.”

Başkan Posbıyık, dernek yönetimini kutladı, belediye olarak desteklerinin her zaman süreceğini belirtti. Yeni Modern Bakımevi Projesi'yle ilgili resmi müracaatların yapıldığını anlatan Başkan Posbıyık şunları söyledi:

“Gönülden Hayvansevenler Derneği'nin yaptığı çalışmaları yakinen izliyorum. Biz belediye olarak görevimizi yapıyoruz ama Gönülden Hayvansevenler Derneği'nin yönetimi ve üyeleri gerçekten alkışlanacak işler yapıyorlar. Bütün mesele sevgi. Hem maddiyatlarını ortaya koyuyorlar, hem zamanlarını ayırıyorlar, evlerinden, çocuklarından hatta iş hayatlarından kaçamak yapıp sokak hayvanlarına yardım etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Özellikle bugün buraya gelmekten çok memnunum. Buranın bu kadar güzel ve geniş olduğunu bilmiyordum. Bu ortamı size sağlayan ev sahibine teşekkür ediyorum. İnsan canı da aynı hayvan canı da aynı. Ben Ereğli'de, beldelerinde yaşayan insanlara sesleniyorum. Uzaktan uzağa hayvan sevmekten bahsetmenin hiçbir anlamı yok. Lafla ‘hayvanları çok seviyorum' demekle, hayvan sever dediğin biraz zaman ayırır hayvan barınağına gelir, orada ben ne yapabilirim der veya gelir derneğin evine hizmet etmeye çalışır. Herkes ceplerinden vermek suretiyle kirasını veriyor, yiyeceklerini alıyor. Hayvanların bakımlarını, ameliyatlarını yapıyor. Buraya geldim, gözü görmeyen, ayağı olmayan topal kedileri gördüm. Hepsi de tedaviden geçmiş. Uzaktan uzağa sevgi olmaz, her gün hayvanları seviyorum diye haykıran, Facebook'ta yazı yazanlara sesleniyorum. Uzaktan uzağa sevgi olmaz, barınağa gelin, hayvan sevenlerin derneğine gelin. Bir eksiğiniz var mı diye sorun. Biz belediye olarak her zaman varız, yanınızdayız. Hiçbir masraftan kaçınmıyoruz. Şimdi bugün açıkladığımız gibi yeni bir barınak yapma mücadelesi içine girdik. Yeni bir alan bulduk, çok büyük bir alan. Resmi olarak bakanlığa müracaatlarımızı yaptık. Şuan mevcut barınağımız da çok güzel ama bulduğumuz alana günümüz teknolojisine göre modern bir Bakım Merkezi yapacağız. Bütün her şeyimiz hazır, bakanlıktan izin bekliyoruz. Oraya dernek evi de yaparız, hayvanlarla daha yakın olma imkanı da olabilir.”

Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.