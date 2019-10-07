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Posbıyık'ın gazetecilere hakareti kınandı

Çağdaş Gazeteciler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Ali Ayaroğlu, Kdz.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın ‘'Yalaka Basın'' sözünü kınadı.


Ayaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; ''Halil Posbıyık'ın sözlerini şaşkınlıkla izledik. Gazetecilik kamu görevidir; gazetecinin temel amacı haber ve yorum üreterek halkı ve kamuoyunu bilgilendirmektir. Gazetecinin halka ve kamuoyuna karşı mesleki sorumluluğu vardır. Gazetecilikte, kanıtsız iddia ve suçlamaya, iftiraya, yalana, manipülasyona yer yoktur; kanıt ve belgeler tahrif edilemez; doğruluğu kesinleşmeyen haber, doğruymuş gibi sunularak okuyucu-izleyici yanıltılmaz. Her şeye karşın yanlışlığı ortaya çıkan haber ve yorum düzeltilir, yanıt ve düzeltme hakkı kullandırılır. Siz bunlardan hangisini yaptınız? Kamuoyunun haber alma hakkı demokrasinin temel ilkesidir. Siz isim vermeksizin basını “yalaka” ve “yalaka olmayan” basın diye ayıramazsınız. Sizi eleştiren “yalaka” olacak, ya lehinize yazan ne olacak? Bu yapılan konuşma siyasi etik ve değerlere asla sığmıyor. Kenti yönetenlerin sözlerine dikkat etmeleri gerekiyor. ''

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