Posbıyık'tan 8 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde geçirecek olan ilkokul öğrencisi 8 bin çocuğa puzzle hediye ediyor. Boyama kitabının da olduğu hediyeler mahallelerde dolaşılarak çocuklara evlerinde teslim ediliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kutlayacak olan ilkokul öğrencilerine Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan hediye var.

İlkokul 1., 2., 3 ve 4. sınıf öğrencileri için hazırlanan puzzle ile boyama kitaplarının dağıtımları belediye ekipleri tarafından 31 mahallede yapılıyor.

"Hediyelerin dağıtımı devam edecek"

Hediyeler öncelikli olarak Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne mail ve telefon ile şu ana kadar başvuruda bulunan 4 bin çocuğun adreslerine teslim ediliyor. Başvuruda bulunamayan çocukların hediyeleri okul ismi ve sınıf bilgileri de belirtilerek Pazartesi gününden itibaren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden temin edilebilecek.