Posbıyık'tan Ereğli halkına çağrı

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, pandemide turuncu kategoride (yüksek riskli) yer alan Kdz. Ereğli halkına çağrıda bulunarak, “Neden biz tehlikesiz bölge olmayalım. Birlikte gayret gösterelim. İnsanlar işsiz kalıyor, esnaf ancak nefes aldı. Hepimiz kendimizi görevli addetmeliyiz, sorumlu davranmalıyız” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı öncesinde gündem dışı konuşma yapan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, pandemide turuncu kategoriden çıkmak için herkesi sorumlu davranmaya davet etti.

Büyük sıkıntılar çeken esnafın ancak nefes alabildiğini, insanların işsiz kaldığını söyleyen Posbıyık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Pandemi dönemi devam ediyor. İllere yetki verildi biliyorsunuz. Hepimiz kendimizi görevli addetmeliyiz. Çalışmamız, çabalamamız lazım, vatandaşı uyarmamız lazım. Özellikle meclis üyelerine de çok büyük görev düşüyor.

Kentimizin bu konuda daha iyi noktaya gitmesi için mutlaka hijyen, mesafe, maske meselelerine dikkat etmemiz lazım. Esnaf perişan oldu, çok mağdur oldu. Belediye Başkanı olarak, belediye olarak en çok biz hissediyoruz bunu. Açım, işsizim diye gelenler, işe girmek isteyenler Çok büyük problemler var ülkemizde ve şehrimizde. Esnaf ancak bir nefes aldı ama bu nereye kadar sürer bilmiyorum. Bu, insanların dikkat etmesiyle, birbirlerine ziyarete gitmemek suretiyle, tedbirli davranmasıyla olur.

Neden biz tehlikesiz bölge olmayalım. Gayret göstermemiz lazım. Hep beraber bu olaya destek vermemiz lazım. İnsanlar işsiz kaldığı için maddi yönden sıkıntı içerisinde. Belediyeler de bundan nasibini alıyor. Tahakkuk ve tahsilâtta maalesef çok başarısızız. Bu döneme kadar hiç böyle bir şey olmamıştı. Yıllardan beri Belediye Başkanlığı yapıyorum; tahsilât ve tahakkukun bu kadar düşük olduğunu görmedim. Dolayısıyla belediyeler de herkes, mağdur vaziyette. Bu da bir takım olayları aksatıyor. Yapacağımız işleri yapamayacak duruma dahi geldiğimiz zamanlar oluyor maalesef. Bunun için hep birlikte gayret göstermeliyiz.”